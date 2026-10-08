El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso critica la gestión del Gobierno de Sánchez respecto a la situación en Ceuta. Según VOX, en lugar de encontrar soluciones, el Gobierno estaría «repartiendo el problema» esparciendo a los inmigrantes por la ciudad.

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Rocío Meer, en una intervención en @programadear, denuncia haber visto personas con el «famoso tatuaje» de las prisiones de Marruecos en la ciudad.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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