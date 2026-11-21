Vox Ceuta ha compartido un mensaje de @vox_es que insta a una movilización masiva del partido. En el mensaje, se resalta el compromiso de Vox con la defensa de la dignidad y libertad de las mujeres y se asegura que es el único partido que nunca las ha traicionado.

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El llamado a la movilización masiva, según @vox_es, refuerza la idea de que Vox mantiene su compromiso desde el principio. Vox Ceuta, al compartir este mensaje, hace eco de esta invitación a sus seguidores.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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