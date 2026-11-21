Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santiago Abascal a través de la cuenta oficial de @vox_es.

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En el mensaje, Abascal declara que «el crecimiento de VOX es lo único que está garantizando la alternativa, porque VOX es el único partido que crece desde el año 2023». El vídeo fue publicado originalmente por @vox_es el 20 de noviembre de 2026.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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