El candidato al Congreso por el Partido Popular de Ceuta, Rafael Martínez-Peñalver, ha expresado su agradecimiento a Isabel Díaz Ayuso y a los madrileños durante un acto público en Ceuta.

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Martínez-Peñalver destacó el apoyo sentido el 2 de septiembre por parte de la Comunidad de Madrid, subrayando la solidaridad y empatía recibida desde toda España y reafirmando el compromiso de Ceuta como parte inseparable del país.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.