El 28 de febrero de 2023, un trágico accidente ferroviario en el valle de Tempe, en la región de Tesalia, Grecia, resultó en la muerte de 57 personas y dejó a 85 más heridas, 25 de ellas de gravedad. El incidente involucró la colisión de un tren de mercancías con un tren de pasajeros que transportaba a 350 personas desde Atenas a Tesalónica. El accidente se produjo en la línea principal Atenas-Tesalónica, operada por la compañía ferroviaria nacional griega OSE.

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El choque frontal ocurrió cerca de Evangelismos poco antes de la medianoche, provocando el descarrilamiento de los primeros cuatro vagones del tren de pasajeros y el incendio de dos de ellos. Las temperaturas dentro del primer vagón alcanzaron los 1.300 °C, lo que complicó la identificación de algunas víctimas y acabó con la vida de las últimas 30 personas que habían sobrevivido al impacto inicial.

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Dimisión del ministro Karamanlis

Tras el accidente, el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, Kostas Achilleas Karamanlis, presentó su dimisión al primer ministro Kyriakos Mitsotakis el 1 de marzo de 2023. Karamanlis, quien había asumido el cargo en 2019, expresó que su renuncia era un gesto de respeto hacia las víctimas y asumió la responsabilidad por las deficiencias del sistema ferroviario griego. En declaraciones previas al accidente, había asegurado que el gobierno garantizaba la seguridad de los pasajeros, lo que generó críticas tras la tragedia.

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Karamanlis, nacido en Atenas en 1974 y con una carrera política iniciada en 2015 como miembro del Parlamento por el partido Nueva Democracia, continuó en la política tras su dimisión. Se presentó a las elecciones de mayo de 2023 por la circunscripción de Serres y fue reelegido con el mayor número de votos.

Reacciones y consecuencias

El accidente de Tesalia, el más mortal en Grecia desde 1968, provocó manifestaciones de huelga el 28 de febrero de 2024 en Atenas, Tesalónica y otras ciudades, donde decenas de miles de personas recordaron a las víctimas y exigieron justicia. En abril de 2025, el expediente sobre el accidente y las responsabilidades del exministro fue remitido al Parlamento. Karamanlis defendió su inocencia, mientras que una encuesta de junio de ese año mostró que el 55% de los griegos apoyaba que la justicia determinara la responsabilidad del primer ministro Mitsotakis.