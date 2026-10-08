La exalcaldesa de Barcelona muestra su «tristeza y rabia» por el fallecimiento de la mujer de 87 años dos semanas después de su desahucio en Madrid, y pide mantener las movilizaciones sociales y la convocatoria de huelga.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado públicamente su tristeza y su rabia ante el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que murió ayer en Madrid tan solo dos semanas después de ser desahuciada de la vivienda en la que había residido durante siete décadas. Durante su intervención en el programa La Hora de la 1, emitido en RTVE, la exregidora barcelonesa ha querido agradecer de manera explícita la fuerza y la trayectoria de lucha exhibida por la anciana en la defensa del derecho a un techo. En sus declaraciones, Colau ha subrayado el valor del testimonio de la fallecida señalando que «puso el cuerpo para decir que todo el mundo merece una vivienda digna, una vida digna».

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La exmandataria catalana ha querido poner en relieve la trascendencia de la figura de Maricarmen en el contexto actual del debate social sobre el mercado inmobiliario y la emergencia habitacional. En este sentido, ha manifestado que la ciudadanía mantiene una deuda moral con su causa: «Le debemos mucho y debemos seguir esa lucha», ha aseverado la exalcaldesa en el espacio televisivo del canal público, haciendo un llamamiento explícito a la movilización ciudadana y a la participación activa en las protestas convocadas.

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Un llamamiento a sostener las protestas sociales y la huelga

En el transcurso de su entrevista en RTVE, Ada Colau ha apelado de manera directa a la necesidad de no enfriar la respuesta de la calle tras el desenlace vivido en la capital. La exalcaldesa ha instado formalmente a «sostener las manifestaciones y la propuesta de huelga» que se han planteado en la agenda de movilizaciones en respuesta a las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos de viviendas en el país.

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Para Colau, la dimensión colectiva de la protesta social debe consolidarse como un vector de cambio que impida la repetición de episodios similares. La exregidora ha remarcado que el legado y el esfuerzo de la anciana desahuciada deben servir de impulso para dar continuidad a las demandas de las organizaciones y plataformas que exigen soluciones estructurales frente a los desahucios de personas vulnerables.

Los antecedentes dramáticos en la crisis del acceso a la vivienda

Durante la conversación retransmitida en La Hora de la 1, la exalcaldesa de Barcelona ha evitado catalogar el fallecimiento de Maricarmen como un hecho aislado dentro del panorama nacional. Para ilustrar la severidad de las consecuencias derivadas de la pérdida del hogar, Colau ha recordado expresamente los casos de Olga y de Javier, dos personas que se quitaron la vida tras haber sido desahuciadas de sus viviendas en la provincia de Barcelona.

«No es una excepción, por desgracia», ha recalcado la política catalana ante los micrófonos de la cadena pública para incidir en que el impacto de los desalojos forzosos provoca situaciones extremas e irreversibles en la vida de los afectados. Por todo ello, Colau ha concluido su intervención con una exigencia tajante ante la opinión pública: «Esto tiene que acabar, se lo debemos a Maricarmen», ha sentenciado al término de sus declaraciones en el ente de radio y televisión estatal.