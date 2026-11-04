El conjunto parisino firma los cuatro primeros tantos en solo 17 minutos y completa un rotundo 0-6 con doblete de Fabián Ruiz ante un equipo castellonense sin respuesta defensiva

Lo que se anunciaba como una velada histórica en el Estadio de la Cerámica con la visita del París Saint-Germain, vigente bicampeón continental y actual dominador del fútbol europeo, mutó en una jornada para el olvido para la afición del Villarreal. El equipo dirigido por Luis Enrique, que encabeza la fase liga de la Champions League tras conquistar las dos últimas ediciones del torneo, prolongó su pleno de victorias al imponerse de manera contundente al Submarino Amarillo en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada. El cuadro parisino desplegó una eficacia demoledora en los compases iniciales que neutralizó cualquier opción del grupo entrenado por Íñigo Pérez, el cual buscaba un resultado positivo para meterse de lleno en las posiciones que otorgan el pase a la siguiente ronda.

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A pesar de las notables ausencias en la convocatoria gala —sin la presencia de futbolistas como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes o Marquinhos—, el PSG pasó el rodillo futbolístico apoyado en la frescura de su centro del campo, integrado por Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves, quienes habían descansado el fin de semana previo. La contundencia visitante se tradujo en que sus cuatro primeros acercamientos al área se transformaron en goles en apenas 17 minutos, estableciendo la goleada más tempranera en la historia de la máxima competición continental y desencadenando las protestas de la grada castellonense.

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Vendaval parisino en 17 minutos de efectividad absoluta

El inicio del choque mostró una puesta en escena prometedora por parte del Villarreal, pero la maquinaria parisina ajustó sus piezas rápidamente para inaugurar el marcador en su primera aproximación. En el minuto 9, un saque de esquina botado por el conjunto visitante fue cabeceado por Willian Pacho para asistir a Joao Neves, quien remató a placer sobre la red local. Ese primer impacto descompuso la estructura del Submarino Amarillo, que encajó el segundo tanto apenas tres minutos después tras una imprecisión en la salida de balón del guardameta Péter Gulácsi, aprovechada por Désiré Doué en el minuto 12.

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Sin capacidad de reacción en el bando local, una nueva recuperación del PSG cerca del área castellonense permitió a Senny Mayulu anotar el tercero en el minuto 13. Con un Villarreal totalmente noqueado sobre el césped, Fabián Ruiz sacó partido de un desbarajuste en la zaga para situar un contundente 0-4 cuando corría el minuto 17. Ante la brecha abierta en el marcador, los pitos empezaron a escucharse en la grada de La Cerámica. Antes del descanso, Gulácsi evitó una sangría mayor al desviar con una notable intervención un potente disparo ejecutado por Doué.

Doblete de Fabián Ruiz y desenlace con sonora pitada en La Cerámica

La reanudación del encuentro mantuvo la misma tónica de dominio visitante. En el minuto 50, Fabián Ruiz recibió un pase en largo servido por Vitinha, recortó al defensor Alex Freeman y definió por debajo de las piernas del portero húngaro para firmar su doblete personal y el quinto gol de la noche. Ante la contundencia del resultado, sectores del público local comenzaron a abandonar el recinto, en una segunda mitad que presenció la entrada al campo de Ferran Torres, quien fue recibido con la ovación de la grada tras su papel con la selección española en el campeonato mundial.

El técnico local, Íñigo Pérez, buscó modificar la dinámica de su equipo en el minuto 62 mediante un triple cambio que dio entrada a Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze y Alberto Moleiro. No obstante, las sustituciones no alteraron el rumbo del juego ante un PSG que amplió su cuenta realizadora en el minuto 78 por mediación de David Boly, recién ingresado al terreno de juego, quien culminó la jugada tras una recuperación previa de Ferran. Con el 0-6 definitivo y el pitido final del colegiado, la afición del Villarreal despidió a los suyos con una sonora pitada, mientras el París Saint-Germain consolida su primera posición en la tabla continental con pleno de triunfos y un balance goleador de +15.