PARÍS — Un trágico accidente de tráfico ha tenido lugar en Francia después de que un autobús de pasajeros se saliera de la vía por motivos que aún se están investigando. El siniestro se ha saldado provisionalmente con dos personas fallecidas —entre las que se encuentra un menor de edad— y al menos 16 heridos de diversa consideración.

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Despliegue de los servicios de emergencia y atención a los heridos

El accidente activó de forma inmediata los protocolos de emergencia del país galo, movilizando un amplio dispositivo de rescate en la zona:

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Evacuación y asistencia médica: Los servicios sanitarios desplazados al lugar procedieron a estabilizar a los heridos in situ, trasladando a los casos más graves a centros hospitalarios cercanos mediante ambulancias y medios aéreos de urgencia.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar procedieron a estabilizar a los heridos in situ, trasladando a los casos más graves a centros hospitalarios cercanos mediante ambulancias y medios aéreos de urgencia. Investigación sobre el terreno: Las autoridades policiales francesas han abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro, barajando factores como las condiciones de la vía, un posible fallo mecánico o un despiste al volante.

Consternación institucional

El suceso ha generado una profunda conmoción en la región afectada, mientras las embajadas y los servicios consulares colaboran en las labores de identificación de los afectados y en la asistencia a los familiares de las víctimas y de los pasajeros heridos.

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