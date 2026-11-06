Países como Chequia, Portugal, Dinamarca, Francia e Italia han activado protocolos de emergencia en aeropuertos, mientras que en Dublín la radiotelevisión pública RTÉ y otros medios han tenido que ser evacuados.

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Una nueva y masiva jornada de falsas amenazas de bomba ha vuelto a poner en jaque la seguridad del transporte aéreo europeo y de diversos medios de comunicación este viernes. El episodio se suma al caos vivido durante la jornada del jueves, cuando al menos 27 vuelos comerciales de todo el continente —tres de ellos con origen o destino en Madrid— sufrieron alertas similares que obligaron a realizar desvíos de emergencia y a movilizar cazas militares para escoltar a varios aviones.

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En la mañana de este viernes, la Policía de la República Checa confirmó la recepción de un aviso que afectaba a ocho vuelos con salida o llegada en el aeropuerto de Praga. Aunque las inspecciones iniciales no localizaron ningún artefacto explosivo, las operaciones de comprobación alteraron el tráfico aeroportuario. Entre los trayectos afectados figuró un vuelo de Wizz Air entre Praga y Roma, que tuvo que desviarse de urgencia y aterrizar en Venecia por motivos de seguridad.

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Situaciones parejas se han repetido a lo largo del día en otros puntos clave del continente:

Portugal: Las fuerzas de seguridad inspeccionaron en el aeropuerto de Lisboa un avión de Ryanair con destino a Roma, descartando la presencia de cualquier objeto sospechoso tras rastrear la aeronave.

Las fuerzas de seguridad inspeccionaron en el aeropuerto de Lisboa un avión de Ryanair con destino a Roma, descartando la presencia de cualquier objeto sospechoso tras rastrear la aeronave. Dinamarca: La Policía de Copenhague desplegó un operativo especial en el aeropuerto de la capital danesa para investigar amenazas directas contra la aviación civil, si bien indicaron desde el primer momento que no apreciaban un peligro real inminente.

La Policía de Copenhague desplegó un operativo especial en el aeropuerto de la capital danesa para investigar amenazas directas contra la aviación civil, si bien indicaron desde el primer momento que no apreciaban un peligro real inminente. Francia: La oficina del primer ministro informó de cuatro alertas de bomba dirigidas a aeronaves que sobrevolaban el espacio aéreo francés en las últimas horas.

Evacuaciones masivas en los medios irlandeses

La ola de avisos no se ha limitado al sector aeronáutico. En Dublín, las oficinas de varios de los principales grupos de comunicación de Irlanda tuvieron que ser evacuadas de urgencia tras recibir correos electrónicos de amenaza.

La radiotelevisión pública nacional RTÉ fue desalojada poco antes de las 9:00 GMT tras recibir un e-mail que advertía de la detonación de una bomba en un plazo de 45 minutos, lo que obligó a emitir los informativos desde una unidad móvil exterior. Paralelamente, la emisora Newstalk y las redacciones del diario Irish Independent también suspendieron sus actividades y evacuaron a sus trabajadores. Tras las comprobaciones policiales, el personal pudo reincorporarse a sus puestos al confirmarse que se trataba de falsas alarmas.

Las autoridades europeas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen de esta cadena de avisos coordinados que, por segundo día consecutivo, ha alterado la operativa del transporte aéreo y la actividad mediática a escala continental.