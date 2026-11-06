ASUNCIÓN — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su dimisión acorralado por la severa crisis financiera y política tras la intervención de Ueno Bank. La caída del banco digital, que ha paralizado el acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de personas —casi la mitad de la población del país—, ha resucitado en la región el fantasma del corralito argentino del año 2001.

Lee tambien: Rusia desata un ataque masivo sobre Ucrania tras anunciar Putin una “nueva dimensión” en la guerra

Un bancarruta masiva con vínculos en el poder

La crisis estalló tras la intervención y liquidación de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) al detectarse graves problemas de solvencia e irregularidades en sus balances:

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Millones de ahorradores bloqueados: La suspensión total de operaciones y el cierre de sucursales dejó sin acceso a sus cuentas a 2,9 millones de clientes, además de poner en riesgo unos 850 millones de dólares en fondos públicos y recursos destinados a las pensiones.

La suspensión total de operaciones y el cierre de sucursales dejó sin acceso a sus cuentas a 2,9 millones de clientes, además de poner en riesgo unos y recursos destinados a las pensiones. Vínculos e intereses de la cúpula: La indignación social se agravó por los lazos directos del poder político con la entidad. Peña figuró como accionista del banco hasta el año pasado y el propio presidente del BCP, Carlos Carvallo —que también dimitió tras estallar el escándalo—, había ocupado cargos directivos en la entidad intervenida.

La indignación social se agravó por los lazos directos del poder político con la entidad. Peña figuró como accionista del banco hasta el año pasado y el propio presidente del BCP, Carlos Carvallo —que también dimitió tras estallar el escándalo—, había ocupado cargos directivos en la entidad intervenida. Presión parlamentaria y pérdida de apoyos: La inminencia de un juicio político en el Congreso, impulsado tras la retirada del respaldo de su propio partido (el Partido Colorado) y del expresidente Horacio Cartes, obligó a Peña a dimitir horas antes de la votación.

Disculpas públicas e incertidumbre económica

En un mensaje grabado y difundido a través de sus redes sociales, Santiago Peña pidió «disculpas al pueblo» y argumentó que su renuncia buscaba «preservar la estabilidad del país y las instituciones democráticas».

Lee tambien: El secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., desata una nueva polémica tras viralizarse un video donde manipula serpientes

Mientras las autoridades monetarias han anunciado un plan de anticipos y garantías para iniciar la devolución gradual de depósitos hasta el límite legal, las calles de Asunción se han convertido en escenario de protestas masivas de ahorradores y pensionistas que exigen el rescate de su dinero y responsabilidades penales para los implicados.