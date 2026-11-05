MADRID — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este miércoles una reunión telemática con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, un encuentro en el que ha exigido la convocatoria urgente de elecciones libres en Venezuela y ha defendido la necesidad de fijar una fecha clara para los comicios en el país.

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La conversación se ha producido en coincidencia con la celebración en Madrid de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana.

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Exigencia democrática y respaldo político

Durante la videoconferencia, Feijóo ha reiterado el compromiso de su formación con la democratización de Venezuela y ha abogado por un proceso electoral transparente que permita la transición política.

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Por su parte, la dirigente opositora ha trasladado su agradecimiento al líder del PP por el respaldo político continuado tanto del Partido Popular como del Partido Popular Europeo (PPE). Asimismo, Machado ha querido reconocer la labor de acogida que España ha brindado a los cientos de miles de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país en los últimos años debido a la crisis institucional y social.