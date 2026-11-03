Los servicios de emergencia de la ciudad han vivido una jornada de intensa actividad tras registrarse una cadena de tres incendios en un intervalo de apenas media hora. La rápida proliferación de los focos obligó al Parque de Bomberos a coordinar un despliegue inmediato para atender de forma simultánea los avisos procedentes de distintos puntos del municipio.

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A pesar de la alarma generada entre los vecinos por la humareda y la velocidad con la que se sucedieron las alertas, la ágil intervención de las dotaciones de extinción permitió controlar y sofocar las llamas antes de que causaran daños personales de gravedad o afectaran de forma severa a estructuras colindantes.

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Las fuerzas de seguridad y los equipos de extinción evalúan las zonas afectadas mientras se analizan los indicios para esclarecer las causas exactas que provocaron esta inusual concentración de siniestros en tan corto espacio de tiempo.

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