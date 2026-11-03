Dos profesionales de Enfermería han sido objeto de una agresión física y verbal por parte de un paciente mientras desempeñaban sus funciones en un centro sanitario de Ceuta. Los hechos se desencadenaron cuando el individuo, disconformemente atendido o en un estado de alteración, arremetió contra el personal sanitario.

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Claves del incidente

Intervención policial: Tras el altercado, fue necesaria la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad en el centro para reducir al paciente, asegurar el área de trabajo y restablecer el orden en las instalaciones.

Tras el altercado, fue necesaria la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad en el centro para reducir al paciente, asegurar el área de trabajo y restablecer el orden en las instalaciones. Denuncia institucional: Los sindicatos y los colectivos profesionales del ámbito sanitario han mostrado su repulsa ante el episodio de violencia, recordando la necesidad de extremar las medidas de protección para el personal en los centros de salud.

Los sindicatos y los colectivos profesionales del ámbito sanitario han mostrado su repulsa ante el episodio de violencia, recordando la necesidad de extremar las medidas de protección para el personal en los centros de salud. Apoyo a las afectadas: Las trabajadoras recibieron asistencia tras el suceso y cuentan con el respaldo de las instituciones colegiales y sanitarias para formalizar las correspondientes denuncias legales contra el agresor.

Clima de tensión asistencial

Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad a la que se enfrentan de manera cotidiana los trabajadores de la sanidad pública, reabriendo el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la presencia de personal de vigilancia en los puntos de atención urgente y centros asistenciales de la ciudad.

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