Un menor de 17 años ha resultado herido de consideración tras ser agredido con un arma blanca durante una pelea registrada en la barriada de Hadú. El suceso se produjo en el transcurso de una reyerta en la que se vieron implicados varios jóvenes.

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Claves del suceso

Atención sanitaria de urgencia: El joven, que presenta una herida incisa con abundante sangrado en la zona del glúteo, acudió por su propio pie al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Otero para recibir una primera asistencia facultativa.

El joven, que presenta una herida incisa con abundante sangrado en la zona del glúteo, acudió por su propio pie al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Otero para recibir una primera asistencia facultativa. Traslado hospitalario: Ante la naturaleza de la lesión por arma blanca, los sanitarios ordenaron su derivación urgente en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), donde quedó ingresado en observación.

Ante la naturaleza de la lesión por arma blanca, los sanitarios ordenaron su derivación urgente en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), donde quedó ingresado en observación. Perfil de los implicados: La víctima se encuentra residiendo actualmente en un centro de acogida de la ciudad gestionado y custodiado por el SAMU. Según las primeras pesquisas, los agresores formarían parte del mismo grupo de menores vinculados al altercado.

Investigación en curso

Las autoridades policiales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se desencadenó la reyerta en Hadú e identificar a todos los participantes en la agresión. Durante la asistencia inicial en el centro sanitario, los servicios médicos valoraron también el estado del menor ante indicios que hicieron sospechar de un posible consumo previo de sustancias, extremo que permanece pendiente de confirmación oficial.

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