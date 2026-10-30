La ciudad de Ceuta ha vuelto a registrar una jornada marcada por el fuego y el vandalismo. Un turismo resultó calcinado al 80% en la barriada de Casas Nuevas, en un episodio que reaviva la preocupación ciudadana ante la continua sucesión de incendios de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

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Claves del suceso

El incendio principal: Ocurrió poco antes de las 20:00 horas . El vehículo afectado fue un Volkswagen Sharan de color azul eléctrico.

Ocurrió poco antes de las . El vehículo afectado fue un Volkswagen Sharan de color azul eléctrico. Actuación de los Bomberos: Los efectivos se emplearon a fondo utilizando unos 1.600 litros de agua , herramientas eléctricas (pinza) para acceder al capó y maletero, equipos de respiración autónoma (ERA) y procediendo a la desconexión de la batería.

Los efectivos se emplearon a fondo utilizando unos , herramientas eléctricas (pinza) para acceder al capó y maletero, equipos de respiración autónoma (ERA) y procediendo a la desconexión de la batería. Inspección de riesgos: Tras apagar las llamas, se revisaron los alrededores, comprobando que una línea eléctrica situada encima del coche no sufrió daños y que una farola cercana con desperfectos llevaba tiempo fuera de servicio.

Tras apagar las llamas, se revisaron los alrededores, comprobando que una línea eléctrica situada encima del coche no sufrió daños y que una farola cercana con desperfectos llevaba tiempo fuera de servicio. Segunda alerta de madrugada: A las 3:55 horas, los servicios de emergencia recibieron otro aviso por presencia de humo. Tras una batida conjunta con la Policía Local, se comprobó que se trató de una falsa alarma generada posiblemente por la bruma o neblina.

Inquietud vecinal por la oleada de incendios

Este nuevo coche pasto de las llamas genera una gran inquietud entre los vecinos de la zona, ya que no solo ocasiona importantes daños materiales, sino que también moviliza de manera constante a los servicios de emergencia en plena noche. La sucesión de estos incidentes sigue siendo un motivo latente de alerta en la ciudad autónoma.

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