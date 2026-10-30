Una fuerte detonación registrada en la zona del quemadero de la Fábrica de Municiones de Granada moviliza a los servicios de Emergencias, Bomberos y Fuerzas de Seguridad a primera hora de este viernes

Una fuerte explosión ocurrida a primera hora de la mañana de este viernes en las instalaciones de la Fábrica de Municiones de Granada, situada en el barrio de El Fargue, ha generado una notable alarma en la capital granadina. El suceso se ha saldado por el momento con al menos dos personas heridas con lesiones de carácter leve debido a daños auditivos provocados por la onda expansiva de la detonación. Hasta la zona del incidente se ha desplazado un amplio dispositivo integrado por diversos servicios de Emergencias sanitarias, dotaciones de Bomberos, así como efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

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Un importante despliegue de emergencias tras la detonación a primera hora de la mañana

El suceso se ha desencadenado en torno a las 9:00 horas de la mañana de este viernes. A esa hora, el servicio de emergencias 112 ha comenzado a recibir numerosas llamadas de ciudadanos alertando de una potente deflagración procedente del recinto de la Fábrica de Municiones de Granada, un complejo industrial ubicado en el enclave de Quemaderos, dentro del histórico barrio granadino de El Fargue.

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Las primeras informaciones sobre el origen del incidente señalan que el estallido se ha producido de manera localizada en la zona del quemadero perteneciente a la propia instalación fabril. La virulencia de la detonación ha motivado la inmediata activación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de recintos industriales de material explosivo, coordinando un rápido operativo de intervención para evaluar los daños y garantizar la seguridad en el perímetro.

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Atención a dos heridos leves por lesiones auditivas y evaluación de la zona

Hasta el lugar de los hechos han acudido con celeridad múltiples patrullas de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Granada, acompañadas por varias dotaciones de los parques de Bomberos de la capital y por ambulancias y personal técnico de los servicios sanitarios de urgencia. Los efectivos desplegados en las inmediaciones del recinto de El Fargue han procedido a asegurar el entorno de Quemaderos para facilitar el trabajo de los equipos de auxilio e inspección.

En cuanto al balance provisional de daños personales, los servicios asistenciales desplazados a la fábrica han confirmado que, por el momento, únicamente se tiene constancia de dos personas heridas. Ambas han sufrido lesiones de carácter leve centradas en afecciones auditivas a causa del impacto de la explosión. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona de la Fábrica de Municiones de Granada tras el susto registrado a primera hora de la jornada.