El club caballa repite una fórmula de éxito y asegura el fichaje del joven capitán del Espoirs de Guediawaye, adelantándose a un anuncio oficial que ya dan por hecho en Senegal.

El AD Ceuta FC continúa explotando un mercado que, históricamente, le ha reportado grandes alegrías y futbolistas con un enorme margen de proyección. La entidad blanca ha cerrado la incorporación del centrocampista senegalés Yaya Bodian para su equipo filial, una operación que se alinea a la perfección con la estrategia deportiva que el club viene desarrollando con éxito en las últimas temporadas: detectar talento joven en el continente africano, moldearlo en su estructura y prepararlo para dar el salto al primer equipo.

Un capitán de 20 años rumbo a España

La llegada de Bodian, de tan solo 20 años, fue adelantada por su club de origen, el Espoirs de Guediawaye, donde el mediocentro ejercía como capitán y líder del vestuario. La entidad africana hizo oficial la salida del futbolista a través de un comunicado en sus canales oficiales:

«Se abre una nueva etapa en la carrera de nuestro capitán, quien firma con el AD Ceuta FC en la Segunda División española», señaló el club senegalés.

A pesar de que el anuncio ya es público en el país de origen del jugador, el Ceuta mantiene por el momento el hermetismo y no ha realizado ninguna comunicación oficial al respecto, algo habitual mientras se terminan de tramitar los flecos burocráticos de este tipo de traspasos internacionales.

Una fórmula con precedentes de éxito

La apuesta por Yaya Bodian no es un experimento aislado, sino parte de una hoja de ruta muy definida por la dirección deportiva liderada por Edu Villegas. El club caballa aprovecha su inigualable situación geográfica para erigirse como el trampolín ideal para futbolistas africanos que buscan su oportunidad en Europa.

En los últimos años, el Ceuta ha firmado operaciones de un perfil similar con resultados excelentes:

Efe Aghama: El caso más reciente. Llegó la pasada temporada procedente del Lleida gracias a una brillante gestión de la parcela técnica.

El caso más reciente. Llegó la pasada temporada procedente del Lleida gracias a una brillante gestión de la parcela técnica. Christantus Uche: El ejemplo más flagrante de éxito. Captado del Moralo CP de Tercera RFEF, llegó como una apuesta de futuro y terminó «derribando la puerta a lo bestia» en el primer equipo.

El ejemplo más flagrante de éxito. Captado del Moralo CP de Tercera RFEF, llegó como una apuesta de futuro y terminó «derribando la puerta a lo bestia» en el primer equipo. Kialy Koné: Aunque en circunstancias distintas y en una etapa más madura de su carrera (llegó desde Kuwait), el atacante costamarfileño —cuya continuidad en el club es improbable— es otra muestra de la confianza de la entidad en este mercado.

Hambre, talento y proyección

El perfil que busca el Ceuta está muy definido: jugadores jóvenes, que se encuentran fuera del radar de los grandes focos mediáticos, con un gran despliegue físico y técnico, y sobre todo, con hambre de ganarse un sitio en el fútbol profesional.

Yaya Bodian llega inicialmente para reforzar al filial, pero con la mirada puesta en el Alfonso Murube. Si su progresión sigue el camino esperado, el Ceuta habrá vuelto a encontrar petróleo en el fútbol africano.