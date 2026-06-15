El lateral izquierdo español abandona el Chelsea y se convierte en el primer gran refuerzo de la nueva era de José Mourinho y Florentino Pérez.

Madrid — El Real Madrid ha hecho oficial el que promete ser uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes de este verano. Marc Cucurella es nuevo jugador del conjunto blanco. El internacional español queda vinculado a la entidad madridista durante las próximas seis temporadas, firmando un contrato de larga duración que se extenderá hasta el 30 de junio de 2032.

Con 27 años, Cucurella se convierte en la primera piedra angular del nuevo proyecto deportivo liderado por el técnico José Mourinho y el renovado presidente Florentino Pérez.

Las cifras de la operación

Aunque el Real Madrid se ha limitado a confirmar el acuerdo mediante un comunicado oficial sin desvelar los detalles económicos, las fuentes cercanas a la negociación ya apuntan a las cifras reales del traspaso:

Precio estimado: Alrededor de 55 millones de euros pagados al Chelsea FC.

Alrededor de pagados al Chelsea FC. Duración del contrato: 6 temporadas (hasta 2032).

6 temporadas (hasta 2032). Edad del jugador: 27 años.

Comunicado oficial del Real Madrid: “El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032″.

El regreso de un consagrado tras cinco años en la Premier

El fichaje de Cucurella supone su regreso por la puerta grande a la Liga española. El lateral catalán pone fin a una exitosa etapa de cinco años en el fútbol inglés, donde defendió la camiseta del Brighton durante una campaña antes de dar el salto al Chelsea, club en el que ha militado las últimas cuatro temporadas y donde se terminó de consagrar como uno de los carrileros zurdos más cotizados y en forma de toda Europa.

Mourinho suma así a sus filas a un futbolista de un perfil completísimo: intensidad defensiva, despliegue físico, versatilidad táctica y una gran capacidad para proyectarse en ataque, ideal para el estilo competitivo que busca implantar el técnico portugués.

Del pasado culé al Santiago Bernabéu

El movimiento tiene, además, un inevitable morbo liguero. Formado en las categorías inferiores de La Masia, Cucurella llegó a debutar con el primer equipo del FC Barcelona en un partido de Copa del Rey ante el Murcia. Sin embargo, tuvo que buscarse la vida lejos del Camp Nou, brillando con luz propia en equipos como el Eibar y el Getafe antes de dar el salto internacional.

Ahora, en plena madurez futbolística, regresa a España pero vistiendo la camiseta del eterno rival, dispuesto a adueñarse de la banda izquierda del Santiago Bernabéu.