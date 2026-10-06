El Alavés – Atlético de Madrid se juega el sábado 10 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Alavés – Atlético de Madrid

Alavés – Atlético de Madrid Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

El Alavés recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Mendizorrotza en un encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. El equipo local se sitúa en la 6ª posición con 11 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 11 goles y encajado 6. En sus últimos 5 encuentros, el Alavés ha cosechado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa el 2º lugar con 16 puntos, también en 7 partidos, con 16 goles a favor y 7 en contra, y llega con una racha de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.

Así llegan los equipos

Alavés: 6º con 11 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-D-D-V-V)

Atlético de Madrid: 2º con 16 puntos en 7 partidos (16 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)

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