El conjunto de Claudio Giráldez busca en Alemania un resultado positivo para repetir las históricas semifinales de 2017 tras eliminar al Lyon de Endrick

El Celta de Vigo vuelve a soñar con el continente europeo. Este jueves 9 de abril de 2026, el equipo celeste inicia su asalto a las semifinales de la UEFA Europa League visitando al Friburgo en el Europa-Park Stadion. Han pasado nueve años desde aquella mítica eliminatoria contra el Manchester United de José Mourinho, y la afición viguesa siente que este equipo, bajo la batuta de Giráldez, tiene el hambre necesaria para volver a situarse entre los cuatro mejores del torneo.

Los gallegos llegan a esta cita tras una eliminatoria de octavos épica, en la que dejaron fuera al Olympique de Lyon liderado por la estrella brasileña Endrick. Además, el momento de forma en la competición doméstica es inmejorable: tras remontar al Valencia, el Celta se ha situado a un solo punto de la quinta plaza, respirando confianza y un fútbol ofensivo que invita al optimismo.

Un Friburgo en horas bajas ante un Celta en racha

La situación de ambos conjuntos es dispar. Mientras el Celta atraviesa un «momento dulce», el Friburgo alemán no termina de encontrar la regularidad en la Bundesliga. Los locales llegan al choque tras sumar únicamente cuatro puntos de los últimos quince posibles, una crisis de resultados que el conjunto de Giráldez espera aprovechar para dejar la eliminatoria encarrilada de cara a la vuelta en Balaídos.

No obstante, la competitividad alemana en las noches europeas es de sobra conocida, y el Celta deberá mantener la solidez defensiva que viene mostrando en las últimas jornadas para frenar el empuje inicial de los germanos en su feudo.

Horario y dónde ver el Friburgo – Celta de Vigo

El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League, se presenta como una cita ineludible para el celtismo y los aficionados al fútbol español:

• Horario: El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) de hoy, jueves 9 de abril de 2026.

• Sede: Europa-Park Stadion (Friburgo, Alemania).

• Canal de TV: El encuentro se emitirá en directo y en exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+.

La expedición celeste confía en traer un buen resultado de tierras alemanas para que el próximo jueves el estadio de Balaídos dicte sentencia y certifique el regreso del Celta a la élite europea.