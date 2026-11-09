La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, participó en el acto de presentación de los candidatos del Partido Popular de Ceuta para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante su intervención, Muñoz expresó su respaldo a la ciudad y destacó la importancia de la cita electoral, calificándola como crucial para la supervivencia de Ceuta.

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Muñoz elogió al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por su defensa de Ceuta, y agradeció especialmente a Javier Celaya por su labor en el Parlamento en favor de los intereses ceutíes. La portavoz subrayó que las elecciones del 29 de noviembre son una oportunidad para enviar un mensaje claro tanto a nivel nacional como internacional sobre la defensa de Ceuta.

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Críticas a la gestión de Pedro Sánchez

La mayor parte de las críticas de Muñoz se dirigieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de abandonar a Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes por la frontera del Tarajal a finales de julio. Según Muñoz, el Gobierno conocía el riesgo de dicha entrada y no adoptó las medidas necesarias para proteger la frontera, a pesar de las advertencias de la Guardia Civil y las llamadas de Juan Vivas y la Delegación del Gobierno.

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Muñoz afirmó que las advertencias no fueron atendidas y que la frontera quedó desprotegida, con efectivos insuficientes de la Guardia Civil. Además, criticó que el Gobierno no enviara a los militares hasta ocho horas después de la entrada masiva. También cuestionó la visita de Pedro Sánchez a Ceuta, considerándola un acto para hacerse una fotografía mientras los ceutíes estaban desprotegidos.

Acusaciones de corrupción y gestión de emergencias

Muñoz también criticó los ocho años de Gobierno socialista, calificando al presidente como «mentiroso» y vinculando su gestión con la corrupción. Aludió a la situación judicial del hermano de Sánchez, del fiscal general del Estado y a la investigación que afecta al PSOE, afirmando que España atraviesa una situación política sin precedentes.

En cuanto a la gestión de emergencias, Muñoz acusó a Sánchez de tardar tres días en enviar al Ejército durante la DANA y criticó la difusión de audios del maquinista tras recientes accidentes ferroviarios, sugiriendo que buscaban eludir responsabilidades. La portavoz concluyó su intervención reiterando su apoyo a los candidatos del PP y la defensa de Ceuta y Melilla como prioridades bajo un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.