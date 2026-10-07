El Almería – Leganés se juega el domingo 11 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Almería – Leganés

Almería – Leganés Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

En la jornada 9 de LaLiga Hypermotion, el Almería se enfrenta al Leganés en un duelo que promete ser interesante. El Almería, actualmente en 3ª posición con 18 puntos tras 8 partidos, ha mostrado un rendimiento excepcional, con 5 victorias consecutivas y un balance de 13 goles a favor y 5 en contra. Por su parte, el Leganés ocupa la 13ª posición con 11 puntos, habiendo anotado 6 goles y recibido 11 en lo que va de temporada. Su trayectoria reciente incluye 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, lo que añade un matiz de incertidumbre al encuentro.

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Así llegan los equipos

Almería: 3º con 18 puntos en 8 partidos (13 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Leganés: 13º con 11 puntos en 8 partidos (6 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D-E)

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