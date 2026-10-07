El Andorra – Castellón se juega el domingo 11 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Andorra – Castellón

Andorra – Castellón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadi de la FAF (Encamp)

El partido entre Andorra y Castellón se disputará en el Estadi de la FAF, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. El Andorra, que ocupa la 20ª posición con 7 puntos tras 8 partidos, ha anotado 12 goles y ha recibido 15, mostrando un rendimiento irregular con 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos encuentros. Por su parte, el Castellón se sitúa en la 2ª posición con 20 puntos, habiendo marcado 15 goles y encajado solo 3, destacándose por su excelente forma reciente con 4 victorias y 1 empate en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Andorra: 20º con 7 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-V-D-D-D)

Castellón: 2º con 20 puntos en 8 partidos (15 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E-V-V-V-V)

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