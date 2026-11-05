Este 5 de noviembre de 2026 arranca la primera fase del salto tecnológico hacia el formato DVB-T2 en España, incorporando emisiones en ultra alta definición y una nueva cadena generalista sin provocar el apagón de las señales en alta definición.

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La TDT inicia el salto al formato DVB-T2 sin apagar los canales en alta definición

La televisión digital terrestre (TDT) afronta este jueves 5 de noviembre de 2026 una jornada clave en su hoja de ruta tecnológica. Tras la retirada definitiva de las señales en definición estándar (SD) ejecutada en 2024, el mapa audiovisual español inicia la primera fase de su evolución hacia el estándar de transmisión DVB-T2. A diferencia de lo ocurrido en la reconversión anterior, este proceso no implica la desaparición ni el apagón de ninguna cadena, sino el nacimiento de nuevas señales en Ultra Alta Definición (UHD), el estreno de una oferta generalista y la reorganización de varias frecuencias dentro del espectro radioeléctrico.

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En esta etapa inicial, el cambio técnico se concentra de manera exclusiva en el múltiple digital estatal RGE2, que pasa a adoptar el sistema DVB-T2 y el códec de compresión HEVC/H.265 para transportar imagen de mayor resolución con una gestión más eficiente del ancho de banda. El resto de los múltiples digitales mantendrá por ahora la tecnología DVB-T actual. La transición completa a la segunda fase en todos los operadores de red quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos fijados por el artículo 8 del Real Decreto 250/2025, el cual exige que el 95% del parque de televisores en España sea compatible con DVB-T2 y que el 90% admita el formato UHD.

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Novedades en la parrilla: canales UHD, nueva oferta generalista y cambios de dial

La actualización del sistema ha echado a andar a las 8:00 horas (horario peninsular español) con la puesta en marcha de cuatro nuevos canales en Ultra Alta Definición dentro del citado múltiple RGE2: La 1 UHD, La 2 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. A este despliegue de alta calidad de imagen se sumarán próximamente las emisiones de La Sexta UHD por parte de Atresmedia y de Cuatro UHD por el grupo Mediaset. De forma paralela, la oferta televisiva de ámbito nacional incorpora a las 12:00 horas la señal de La Séptima, una nueva cadena generalista en alta definición cuya parrilla estará orientada de forma principal a la emisión de debates y tertulias de análisis político.

La reestructuración para hacer espacio a las transmisiones de alta calidad ha obligado a modificar la ubicación de cinco cadenas ya existentes. Los diales de Clan, Atreseries, BeMad, Boing y DKISS han migrado de frecuencia dentro del espectro, aunque mantendrán intactas sus emisiones en alta definición. Para localizar estas señales en su nueva posición, así como para sintonizar el canal La Séptima o los nuevos servicios en UHD, los usuarios deberán ejecutar un proceso de búsqueda de canales en sus receptores domésticos.

Compatibilidad del televisor y proceso de resintonización según el receptor

Para disfrutar de la oferta en Ultra Alta Definición es indispensable disponer de un televisor o sintonizador externo compatible con el estándar DVB-T2 y con capacidad para procesar el códec HEVC/H.265. Contar con un panel con resolución 4K no asegura por sí solo la recepción de las señales si el sintonizador interno no soporta esta especificación técnica. Como regla general, los aparatos fabricados a partir de los años 2016 o 2017 suelen incluir esta tecnología. Los usuarios pueden verificar la compatibilidad comprobando la recepción previa de La 1 UHD o consultando la ficha técnica del fabricante en Internet. En caso de no disponer de un equipo adecuado, no será obligatorio renovarlo, ya que la programación habitual continuará accesible en resolución HD.

El procedimiento de resintonización debe realizarse desde el menú de ajustes del televisor, seleccionando la toma de antena como fuente de entrada y ejecutando la opción de búsqueda automática de canales. Tras finalizar el escaneo, será necesario reordenar la lista según la preferencia del espectador. Aquellos usuarios que no lleven a cabo este paso dejarán de ver los cinco canales que han modificado su frecuencia de emisión. Por su parte, los abonados a plataformas de televisión de pago a través de descodificador (como Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV o Digi TV) no requerirán realizar ninguna acción manual en sus aparatos, puesto que los propios operadores irán integrando La Séptima y los canales UHD de forma progresiva en sus respectivas guías de programación.