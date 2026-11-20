El santoral católico celebra hoy, 20 de noviembre, a San Gelasio I, papa de la Iglesia católica a finales del siglo V. Durante su pontificado defendió la autoridad de la Sede Apostólica y abordó la relación entre el poder espiritual y el temporal.
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Este viernes, el calendario también recuerda a mártires como San Edmundo, rey de Anglia Oriental, y a la beata María Fortunata Viti, religiosa benedictina italiana.
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San Gelasio I, papa
San Gelasio I fue papa a finales del siglo V. Su pontificado se desarrolló en un periodo en el que la Iglesia afrontaba disputas doctrinales y cuestiones sobre su autoridad.
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Durante su gobierno combatió diversas herejías y defendió la autoridad de la Sede Apostólica. Estos asuntos ocuparon un lugar relevante en su labor al frente de la Iglesia.
También contribuyó a definir las relaciones entre el poder espiritual y el temporal. Su figura queda vinculada así al debate sobre el papel de la autoridad religiosa y la autoridad política.
Otros santos que se celebran el 20 de noviembre
- San Basilio de Antioquía: mártir cristiano venerado por su testimonio de fe durante las persecuciones de los primeros siglos del cristianismo.
- Santos Adventor, Octavio y Solútor de Turín: mártires venerados en Turín, donde la tradición sitúa su muerte durante las persecuciones del siglo IV.
- San Teonesto de Verceli: mártir venerado en Vercelli, en cuyo honor san Eusebio mandó edificar una basílica.
- San Edmundo, rey y mártir: rey de Anglia Oriental que murió en 870 tras ser capturado durante las invasiones vikingas.
- San Bernardo de Hildesheim: obispo que defendió a sus fieles frente a las incursiones, promovió la disciplina del clero y favoreció la vida monástica; murió en 1022.
- Beata María Fortunata Viti: religiosa benedictina italiana que vivió durante décadas en un monasterio de Veroli y fue beatificada por Pablo VI en 1967.
El poder espiritual y temporal en San Gelasio I
La distinción entre el poder espiritual y el temporal es uno de los aspectos por los que se recuerda a San Gelasio I. Su pontificado contribuyó a definir las relaciones entre ambos ámbitos, al tiempo que defendió la autoridad de la Sede Apostólica.
La conmemoración del 20 de noviembre reúne también trayectorias distintas: desde los mártires de los primeros siglos del cristianismo hasta la vida monástica de la beata María Fortunata Viti.
Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.
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