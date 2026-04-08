La exitosa ficción de época de RTVE encara una jornada de máxima tensión en el palacio con el enfrentamiento entre Jacobo y Martina por la financiación del refugio y una bofetada que cambiará el destino de María Fernández.

El palacio de ‘La Promesa’ vuelve a ser escenario de importantes giros dramáticos en su capítulo 809, que se emite este miércoles 8 de abril de 2026. Tras los acontecimientos vividos en la entrega anterior, donde Martina anunció su firme intención de financiar el refugio con su patrimonio personal, las consecuencias no se han hecho esperar entre los miembros de la familia y el servicio.

Tensión en la zona noble y nuevos frentes financieros

El plan de Martina de utilizar su propio dinero para salvar el refugio ha desatado una auténtica tormenta. Durante una tensa cena, la joven anuncia su decisión de exigir explicaciones al Patronato, encontrándose con la furia frontal de Jacobo, quien se lo prohíbe tajantemente, y las constantes burlas de Leocadia y Lorenzo. Mientras tanto, en el servicio reina el escepticismo, pues consideran que la propuesta de Martina es solo un parche temporal para un problema mayor.

Por otro lado, la inversión de los marqueses sigue generando movimientos. Ciro aborda directamente al duque de Carril para insistir en sus negocios, a pesar de que Manuel ya ha advertido a Julieta sobre la inquebrantable determinación de su marido. En paralelo, el pasado vuelve a sobrevolar las estancias: Pía asegura a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella, intentando zanjar unas sospechas que amenazan con desestabilizar la paz del palacio.

Un beso inesperado y la encrucijada de Curro

El conflicto central de la tarde lo protagonizarán Curro y Ángela. Lorenzo, siempre dispuesto a sembrar la discordia, provoca una acalorada discusión pública sobre la boda de la pareja en la que interviene todo el mundo. Ante la presión, los prometidos se muestran incapaces de hacer frente a la situación. Será Alonso quien anime a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para poder tramitar finalmente las cartas destinadas al rey.

Sin embargo, el momento más impactante del capítulo llegará de la mano de María Fernández. Tras una fortísima discusión con Carlo, la joven termina propinándole una bofetada. Desbordada por los acontecimientos, María busca consuelo en Samuel, un encuentro que termina de forma totalmente inesperada con un beso apasionado que promete cambiar el rumbo de su historia.

Lo que sucedió en el capítulo anterior

En el episodio 808, emitido el martes, Vera reveló a Curro y Teresa que los negocios de su padre con Manuel eran turbios, una advertencia que el heredero del marquesado prefirió desestimar. Por su parte, Santos recibió una reprimenda de Cristóbal tras intentar ayudar a su padre con sus tareas debido a una lesión de tobillo, mientras que Petra y Pía coincidieron en que Ricardo oculta información relevante sobre la muerte de Ana.