El marido de Victoria eleva la tensión en la Casa Grande al enfrentarse públicamente al marqués, ignorando el peligroso plan de José Luis y don Hernando para incriminarle en un futuro crimen.

La intensidad dramática no da tregua en ‘Valle Salvaje’. Este miércoles, 8 de abril de 2026, La 1 de RTVE emite el capítulo 390 de su exitosa serie de época, una entrega marcada por el desafío público de Dámaso, quien ha decidido cruzar una línea de no retorno en su particular pulso contra don Hernando.

Un enfrentamiento público de consecuencias imprevisibles

Si bien los roces entre Dámaso y el marqués habían quedado hasta ahora en el ámbito de lo privado, la situación estalla definitivamente en la Casa Grande. El marido de Victoria, lejos de amedrentarse, sube la apuesta y encara a don Hernando delante de toda la familia Gálvez de Aguirre. Este desplante público sitúa a Dámaso en una posición de extrema vulnerabilidad, pues desconoce que el marqués y José Luis ya han trazado un macabro plan: acabar con la vida de Victoria y hacer que todas las pruebas apunten directamente hacia él.

Intrigas en la Casa Pequeña y el misterio de los bebés

Mientras la tensión política y familiar crece en la planta noble, otros frentes abiertos amenazan la estabilidad de Valle Salvaje. Mercedes ha logrado localizar a dos mujeres que podrían ser la clave para ayudar a Matilde en su delicada situación.

Paralelamente, la preocupación por la seguridad de los empleados aumenta. Pura acude de urgencia a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa sobre la grave amenaza que acecha a Luisa. La criada se encuentra en el punto de mira debido a su incesante investigación sobre el oscuro misterio de los bebés, y queda por ver si esta advertencia será suficiente para que desista de una búsqueda de la verdad que está poniendo su vida en riesgo.

Lo que sucedió en el capítulo anterior

En la entrega del martes, los espectadores fueron testigos de momentos clave que han desembocado en la crisis actual. Rafael reunió a Mercedes y Alejo para realizar una confesión trascendental vinculada a María, mientras que Braulio comenzó a sospechar de la creciente obsesión de su madre por Evaristo, sin alcanzar a comprender todavía qué información ha descubierto al respecto.

La jornada de hoy se presenta decisiva para el destino de Dámaso y para el avance de las investigaciones que mantienen en vilo a los habitantes de Valle Salvaje.