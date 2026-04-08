Ivonne Reyes protagoniza la sorpresa de la noche al imponerse en el televoto frente a Maica Benedicto y Claudia Chacón, logrando el indulto en una de las ceremonias más igualadas de la edición.

La aventura de ‘Supervivientes 2026’ ha vivido este martes, 7 de abril, un giro de guion que ha dejado boquiabiertos tanto a los concursantes en Honduras como a los espectadores en España. En la que ya es la quinta ceremonia de salvación de la temporada, el programa de Telecinco ha resuelto el destino inmediato de las cuatro nominadas de la semana: Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Teresa Seco.

El ‘Abismo al infinito’: una salvación inédita

Las cuatro supervivientes se han enfrentado a la imponente dinámica del ‘Abismo al infinito’, una estructura de toboganes suspendida sobre el mar que sirve de escenario para comunicar el veredicto del público. La expectación era máxima, ya que la concursante con mayor respaldo en la aplicación oficial de Mediaset quedaría liberada de la expulsión definitiva programada para el próximo jueves, 9 de abril.

La noche ha estado marcada por una igualdad estadística sin precedentes en lo que va de edición. Antes de detener las votaciones, el ‘reality’ ha mostrado unos porcentajes que reflejan la división de la audiencia: un 33,4%, un 32,6%, un 27,6% y un residual 6,4%. Con tres concursantes en un margen de apenas seis puntos, la resolución se preveía histórica.

Sorpresa mayúscula con Maica e Ivonne Reyes

La ceremonia, conducida por María Lamela, ha comenzado con un impacto directo para los seguidores del formato. Contra todo pronóstico, la presentadora ha comunicado que Maica Benedicto, señalada como una de las grandes favoritas de las últimas semanas, debía permanecer en la palestra junto a Teresa Seco.

El duelo final por la salvación ha quedado reducido a un inesperado cara a cara entre Claudia Chacón e Ivonne Reyes. Tras minutos de tensa espera, se ha revelado que la modelo y actriz venezolana era la agraciada con ese 33,4% de los votos, logrando el indulto y escapando de la eliminación del jueves. Este vuelco radical en las votaciones no solo asegura la permanencia de Ivonne, sino que la posiciona como una de las nuevas figuras predilectas de la audiencia, dejando el proceso de expulsión abierto para Claudia, Maica y Teresa.