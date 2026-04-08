La Iglesia católica conmemora este 8 de abril de 2026 la festividad de San Dionisio de Alejandría, obispo y teólogo, junto a otras figuras destacadas del Martirologio Romano como Santa Julia Billiart.

El calendario del santoral cristiano señala para hoy, miércoles 8 de abril de 2026, la celebración de San Dionisio de Alejandría. Como es tradición en nuestra cultura, esta jornada sirve para recordar y conmemorar la vida de aquellos cristianos que destacaron por su defensa de la fe, en muchos casos enfrentándose a persecuciones y torturas.

San Dionisio de Alejandría, el obispo de la verdad

San Dionisio de Alejandría, figura central de la onomástica de hoy, fue un destacado obispo y teólogo del siglo III. Nacido en el seno de una familia pagana, su inquietud intelectual y su constante búsqueda de la verdad le llevaron a convertirse al cristianismo. Tras completar su formación, fue ordenado sacerdote y se convirtió en discípulo de Orígenes, llegando a sucederle en la dirección de su célebre escuela.

En el año 247 fue elegido obispo de Alejandría, un cargo que desempeñó en tiempos de extrema dificultad. Durante la persecución iniciada por el emperador Decio, Dionisio fue detenido, aunque logró recuperar la libertad gracias al apoyo popular. Sin embargo, se vio obligado al exilio ante la persistencia del peligro, regresando solo tras la muerte del mandatario.

La tranquilidad fue breve, pues la persecución de Valeriano le forzó a huir de nuevo. Durante estos años de destierro, Dionisio no cesó en su empeño de predicar y difundir el Evangelio. Finalmente, pudo regresar a su sede en Alejandría, donde falleció en el año 264, debilitado por las enfermedades y los rigores de sus exilios.

Otros santos que se celebran hoy, 8 de abril

Aunque San Dionisio encabeza la festividad, el Martirologio Romano —catálogo oficial de la Iglesia que el Vaticano actualiza tras cada canonización— recoge otros nombres relevantes que celebran hoy su onomástica. Entre ellos destaca Julia Billiart, así como figuras de la tradición primitiva de la Iglesia.

La lista completa de santos y santas para este miércoles incluye a:

• Santa Julia Billiart

• San Agabo

• San Amancio

• San Asíncrito

• San Flegon

• San Herodión

La celebración del santo es una tradición profundamente arraigada en España, donde se dedica cada día del año a recordar a aquellos cristianos ejemplares cuya vida y sacrificio marcaron la historia de la fe católica.