La humorista inaugura la nueva etapa de ‘Al cielo con ella’ con una exclusiva mundial grabada en México, donde reivindica su logro frente a ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’.

Televisión Española ha estrenado este martes, 7 de abril de 2026, la nueva etapa del programa ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez al frente y un plato fuerte de relevancia internacional: la entrevista exclusiva a Shakira. Tras semanas de intensa promoción, la cadena pública ha logrado posicionarse por delante de sus principales competidores al ofrecer la única charla que la artista colombiana ha concedido para nuestro país.

Una exclusiva fraguada en México con dificultades

La entrevista no tuvo como escenario el plató madrileño del programa, sino que fue la propia Henar Álvarez quien se desplazó hasta México para encontrarse con la cantante. Según reveló la presentadora justo antes de emitir la pieza, el encuentro estuvo a punto de truncarse en varias ocasiones debido a la compleja agenda de la estrella internacional.

«Nos cambiaron el día de la entrevista cuatro veces. Llegó un momento en el que pensé que me volvía a España sin ella», confesó Álvarez, quien también destacó la magnitud de la producción que rodea a la artista: «En esa habitación había 200 personas; solo les faltaba una grada para aplaudir y sonreír». Pese a los contratiempos, la humorista calificó la experiencia como «increíble», logrando un hito que programas como ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’ de David Broncano —quien recibió un mensaje de la cantante la pasada temporada prometiendo una visita que no termina de concretarse— no han podido alcanzar a corto plazo.

El mensaje directo a ‘El Hormiguero’

Durante la conversación, Shakira realizó un repaso profundo a su carrera y a su proceso de reconstrucción personal tras su ruptura matrimonial con Gerard Piqué, basando su resurgimiento en éxitos como «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Sin embargo, el momento más comentado en redes sociales llegó al cierre de la entrevista.

En una dinámica donde la colombiana debía escribir a qué personas «congelar», Henar Álvarez aprovechó para lanzar un dardo directo al programa de Antena 3: «Yo ahora me vuelvo a España con la seguridad de que Pablo Motos tiene a Will Smith, pero yo tengo a Shakira», soltó la humorista con ironía. Ante el comentario, la cantante respondió con complicidad: «Ay sí, por favor, para que no me vuelvan a molestar», haciendo alusión a lo que acababa de anotar en el papel.

Con este movimiento, TVE no solo refuerza su apuesta por el entretenimiento de autor, sino que entra de lleno en la batalla por las audiencias de la franja nocturna mediante grandes exclusivas de impacto global.