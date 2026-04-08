La serie diaria de Antena 3 vive una jornada de revelaciones dolorosas en su episodio 535, donde la creciente complicidad entre Eduardo y Begoña se ve empañada por una noticia que afecta directamente a su pasado con los De la Reina.

La trama de ‘Sueños de libertad’ alcanza un punto de ebullición este miércoles, 8 de abril de 2026. Tras los intensos acontecimientos de las últimas jornadas, en los que la familia De la Reina ha intentado mantener la compostura frente a las crisis internas, el nuevo capítulo de la serie de Antena 3 promete sacudir los cimientos emocionales de sus protagonistas, especialmente los de Begoña.

Secretos al descubierto y nuevas alianzas

En la entrega de hoy, la colonia se ve alterada por la presencia de Pelayo, cuya llegada ha generado una gran expectación. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos su cercanía; Beatriz comienza a sentirse profundamente inquieta, percibiendo que la presencia del recién llegado podría acarrear complicaciones difíciles de gestionar.

Por otro lado, la verdad sobre las relaciones clandestinas empieza a ver la luz. Miguel descubre con asombro que Marisol es la amante de Pablo, una revelación que cambia por completo su perspectiva sobre los hechos recientes. Mientras tanto, en el seno de la familia, Mabel debe lidiar con la profunda decepción que le ha causado descubrir la infidelidad de su padre, lo que la lleva a un enfrentamiento directo con él.

El dilema de Begoña y el paso adelante de Andrés

Uno de los ejes centrales del capítulo 535 es la evolución de Begoña. A pesar de que su conexión con Eduardo no deja de crecer, reflejando una complicidad cada vez más evidente, el camino no será sencillo. Manuela decide intervenir y advierte a Eduardo sobre Begoña, sembrando dudas sobre las verdaderas intenciones de la joven.

Paralelamente, Begoña sigue volcada en mediar en los conflictos familiares, insistiendo en convencer a Julia para que asista a la fiesta organizada por los de la Reina, con la esperanza de que su presencia facilite la reconciliación con Damián. Sin embargo, la estabilidad emocional de Begoña se verá truncada al enterarse del nuevo vínculo entre Andrés y Valentina. Ambos han decidido dar un paso adelante en su relación con una cita que marca un antes y un después, una noticia que impacta profundamente en Begoña y que podría desencadenar consecuencias imprevisibles.

Otros frentes en la colonia

• Tasio y Paula: Tras el apoyo brindado por Tasio en los momentos difíciles de la joven, ambos afrontan hoy una conversación pendiente para aclarar su situación y redefinir su relación.

• Gabriel y Beatriz: Gabriel intenta limar asperezas con Beatriz tras un periodo complicado, aunque su actitud posterior —atribuyéndose un logro que no le corresponde— generará malestar y desconfianza entre quienes conocen la realidad de los hechos.

• Mabel y Salva: La joven se ve obligada a rechazar una invitación de Salva, una decisión cargada de tensiones no resueltas que complican su situación personal.