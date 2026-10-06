El Barcelona – Getafe se juega el sábado 10 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Barcelona – Getafe

Barcelona – Getafe Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

DAZN LaLiga y DAZN Estadio: Camp Nou (Barcelona)

El Camp Nou acogerá el encuentro entre el Barcelona y el Getafe, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. El Barcelona, líder de la clasificación con 21 puntos tras 7 partidos, ha mostrado un rendimiento impresionante, anotando 31 goles y recibiendo solo 7. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha conseguido 5 victorias consecutivas. Por su parte, el Getafe ocupa la 11ª posición con 8 puntos, habiendo marcado 4 goles y encajado 7 en el mismo número de partidos. Su trayectoria reciente incluye 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

Así llegan los equipos

Barcelona: 1º con 21 puntos en 7 partidos (31 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Getafe: 11º con 8 puntos en 7 partidos (4 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-E-E-D)

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