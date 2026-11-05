La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de jamón cocido comercializado en varias cadenas de supermercados. La notificación fue transmitida inicialmente por las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La entidad reguladora ha instado a los consumidores que dispongan del alimento en sus domicilios a abstenerse de consumirlo y proceder a su devolución en los puntos de venta.

Lee tambien: SATSE alerta sobre la retirada de militares en Urgencias de Ceuta

La alerta afecta de forma directa al lote 61027 del jamón cocido de la marca URKABE, presentado en lonchados con envase de plástico de 175 gramos y con fecha de caducidad fijada para el 26 de noviembre de 2026. El producto refrigerado fue distribuido de manera inicial en puntos de venta de Castilla y León, Madrid, Navarra y el País Vasco, aunque la AESAN no descarta que se hayan producido redistribuciones secundarias a otras regiones del territorio nacional.

Datos del lote afectado y retirada de los puntos de venta

Las autoridades autonómicas competentes han sido notificadas a través del SCIRI para verificar el cese de la comercialización y la retirada efectiva del stock afectado en las estanterías de las superficies comerciales. La ficha técnica del producto bajo sospecha comprende las siguientes especificaciones de trazabilidad alimentaria:

Lee tambien: España se declara en «alerta» por el virus Shamonda tras registrarse en Francia la primera muerte humana

Nombre del producto: Jamón cocido

Jamón cocido Marca comercial: URKABE

URKABE Presentación: Envase de plástico (175 g)

Envase de plástico (175 g) Número de lote: 61027

61027 Fecha de caducidad: 26/11/2026

26/11/2026 Conservación: Refrigerado

Refrigerado

Síntomas de la listeriosis y recomendaciones de salud pública

La Listeria monocytogenes es un patógeno capaz de multiplicarse en ambientes de refrigeración a temperaturas de entre 2 y 4 grados. La ingesta de alimentos contaminados puede desencadenar cuadros gastrointestinales caracterizados por fiebre, vómitos y diarrea. La AESAN recomienda a las personas que hayan consumido este paquete específico acudir de inmediato a un centro de salud en caso de presentar sintomatología compatible con la infección.

Las autoridades sanitarias recuerdan la necesidad de extremar la precaución en colectivos de alto riesgo, como ancianos, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas, en quienes la infección puede derivar en patologías graves como meningitis, septicemia, abortos espontáneos o partos prematuros. Asimismo, el organismo aconseja mantener los refrigeradores domésticos por debajo de los 5 grados y respetar estrictamente la fecha de caducidad de los productos listos para el consumo.