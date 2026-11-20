El encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Euroliga 2026-27 entre Olympiacos y Real Madrid se disputará este viernes 20 de noviembre a las 20:15 horas y contará con retransmisión en directo a través de Movistar+.

El calendario de la Euroliga 2026-27 presenta este viernes 20 de noviembre el enfrentamiento entre Olympiacos y Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de la competición continental. El choque está programado para dar comienzo a las 20:15 horas y reúne a dos conjuntos inmersos en el desarrollo regular de la temporada europea, en una cita que los aficionados podrán seguir en directo mediante la señal televisiva habilitada para este compromiso.

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De acuerdo con la programación oficial facilitada para esta decimotercera fecha del campeonato, el duelo entre Olympiacos y Real Madrid constituye una de las citas destacadas de la jornada de este viernes en la máxima competición europea de baloncesto. Tanto los seguidores del conjunto griego como los del equipo español disponen de una franja horaria definida en la tarde-noche para asistir al desarrollo íntegro del encuentro.

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Horario del partido entre Olympiacos y Real Madrid en la jornada 13

El partido entre Olympiacos y Real Madrid, enmarcado dentro de la jornada 13 de la Euroliga 2026-27, se jugará este viernes 20 de noviembre a partir de las 20:15 horas. La cita queda fijada en esa franja horaria para todos los espectadores interesados en conocer el desenlace de este nuevo compromiso de la fase regular del torneo.

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La programación del encuentro para este viernes 20 de noviembre a las 20:15 horas permite a los aficionados organizar el seguimiento de la decimotercera jornada de la Euroliga 2026-27 con antelación, sabiendo con exactitud el momento en el que dará inicio el enfrentamiento entre Olympiacos y el Real Madrid.

Televisión y seguimiento en directo por Movistar+

La retransmisión del choque entre Olympiacos y Real Madrid correrá a cargo de Movistar+, plataforma que ofrecerá el partido en directo. De este modo, quienes deseen seguir el encuentro de la jornada 13 de la Euroliga 2026-27 podrán hacerlo tanto a través de la televisión como en formato online mediante los servicios de la mencionada plataforma.

Con la emisión en directo a través de Movistar+, el enfrentamiento de este viernes 20 de noviembre a las 20:15 horas quedará cubierto de manera íntegra para la audiencia interesada en el desarrollo del partido entre Olympiacos y Real Madrid dentro de la temporada 2026-27 de la Euroliga.