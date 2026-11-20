El encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Euroliga 2026-27 entre el Barça y el Estrella Roja se disputará este viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas y podrá seguirse en directo a través de Movistar+.

La programación de la Euroliga 2026-27 incluye este viernes 20 de noviembre el enfrentamiento entre el Barcelona y el Estrella Roja, partido correspondiente a la jornada 13 de la máxima competición continental. El choque dará comienzo a las 20:30 horas y sitúa frente a frente al conjunto azulgrana y al equipo serbio dentro del calendario ordinario de la presente campaña europea, en una cita que cuenta con cobertura televisiva confirmada para su seguimiento en vivo.

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De acuerdo con los datos oficiales de programación de esta decimotercera fecha del campeonato, el duelo entre el Barça y el Estrella Roja constituye uno de los compromisos destacados de la jornada de este viernes en el torneo europeo de baloncesto. Tanto los seguidores del equipo catalán como los aficionados interesados en la evolución de la Euroliga 2026-27 disponen así de una franja horaria concreta en la noche del viernes para seguir el desarrollo íntegro del partido.

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Horario del partido entre Barcelona y Estrella Roja en la jornada 13

El encuentro entre el Barça y el Estrella Roja, enmarcado dentro de la jornada 13 de la Euroliga 2026-27, se jugará este viernes 20 de noviembre a partir de las 20:30 horas. La organización de la competición establece este horario como el momento de inicio oficial del choque correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada.

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Con esta fijación horaria para el viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas, los espectadores conocen de antemano el instante exacto en el que arrancará el enfrentamiento entre el Barcelona y el Estrella Roja. Esta referencia permite planificar con precisión el seguimiento de una nueva cita continental del conjunto azulgrana dentro del calendario previsto para la Euroliga 2026-27.