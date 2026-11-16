El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado este lunes su rechazo al diseño del nuevo «equipo europeo» acordado para participar en las conversaciones de paz sobre Ucrania. A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas, el jefe de la diplomacia española ha advertido de que la fórmula elegida cuenta con «demasiados actores», lo que a su juicio puede generar una «cacofonía» y restar eficacia a la acción exterior del bloque comunitario.

Lee tambien: Guerra abierta en el ciberespacio: ataques informáticos masivos contra los sistemas de alerta de Rusia y Ucrania

Las claves del desacuerdo diplomático

La composición del equipo negociador: El formato criticado por Albares responde al acuerdo alcanzado por los líderes europeos la semana pasada en la cumbre informal de Dublín. En ella se decidió que la representación europea en las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos recaiga sobre cinco países ( Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido ), además de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, descartando designar a una única figura como interlocutora.

El formato criticado por Albares responde al acuerdo alcanzado por los líderes europeos la semana pasada en la cumbre informal de Dublín. En ella se decidió que la representación europea en las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos recaiga sobre cinco países ( ), además de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, descartando designar a una única figura como interlocutora. Defensa del papel de Kaja Kallas: Albares ha lamentado que en este esquema «faltan algunos actores institucionales fundamentales» y ha reivindicado que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas , «sin duda alguna» debería formar parte de la mesa al ostentar la voz oficial de Europa en materia de política exterior.

Albares ha lamentado que en este esquema «faltan algunos actores institucionales fundamentales» y ha reivindicado que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, , «sin duda alguna» debería formar parte de la mesa al ostentar la voz oficial de Europa en materia de política exterior. Exigencia de participación para España: El ministro español ha lanzado además una advertencia tajante respecto al peso de España en el futuro diseño de la arquitectura defensiva continental, subrayando que «no se va a decidir nada» sobre la seguridad europea o sobre la relación entre Europa y Ucrania «sin que España esté sentada en esa mesa y España pueda decidir».

Asimismo, Albares ha detallado que este grupo negociador comenzará operando inicialmente a nivel de embajadores antes de elevar su interlocución a los ministros de Exteriores, en un momento en el que la propia Kaja Kallas ha reclamado pasar a debatir el contenido de las negociaciones exigiendo un alto el fuego previo y garantías concretas frente a Moscú.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Lee tambien: Policías alertan de la presencia de activistas de Samidoun, red afín al terrorismo palestino, en la acampada de la Puerta del Sol