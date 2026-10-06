El Celta Fortuna – Real Sociedad B se juega el sábado 10 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Celta Fortuna – Real Sociedad B

Celta Fortuna – Real Sociedad B Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Municipal de Barreiro (Vigo)

El Celta Fortuna y la Real Sociedad B se enfrentarán en el Municipal de Barreiro en la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan al partido con 8 puntos en 8 partidos, situándose en la parte baja de la tabla, con el Celta en 18º lugar y la Real Sociedad B en 16º. El Celta ha anotado 10 goles y ha recibido 14, mientras que la Real Sociedad B cuenta con 11 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el Celta ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que la Real Sociedad B presenta un balance similar.

Así llegan los equipos

Celta Fortuna: 18º con 8 puntos en 8 partidos (10 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-V)

Real Sociedad B: 16º con 8 puntos en 8 partidos (11 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-D-V-E)

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