La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad para 2027, calificados por el Ejecutivo local como unas cuentas excepcionales y «encorsetadas» ante la presión económica derivada de la crisis migratoria del pasado mes de julio.

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Unas cuentas marcadas por la presión extraordinaria

El Gobierno de Ceuta ha diseñado un escenario presupuestario calificado de contención y máxima exigencia. Con un importe global que asciende a 448,48 millones de euros —lo que supone un incremento del 5,38% respecto al ejercicio anterior—, el Ejecutivo autonómico busca absorber el impacto financiero directo provocado por la crisis de julio.

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Según ha detallado Kissy Chandiramani durante la presentación del proyecto, las cuentas se encuentran fuertemente «encorsetadas» por la necesidad de destinar recursos millonarios a la atención de los menores no acompañados y migrantes llegados tras la crisis, un flujo que ha presionado de manera drástica las costuras financieras de la administración local.

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Prioridades: servicios públicos y protección social

A pesar de las restricciones económicas y del esfuerzo extraordinario que exigen los costes derivados de la crisis estival —que han llegado a suponer cifras muy elevadas en el gasto diario de atención social—, el bipartito ha defendido que el presupuesto prioriza los pilares fundamentales del bienestar en la ciudad autónoma:

Sostenimiento de los servicios públicos esenciales: Garantizar el funcionamiento diario de la administración y la cobertura social básica.

Garantizar el funcionamiento diario de la administración y la cobertura social básica. Recuperación y atención a los barrios: Mantener las partidas destinadas a la dinamización urbana y la cohesión territorial.

Mantener las partidas destinadas a la dinamización urbana y la cohesión territorial. Fondo estratégico de resiliencia: Creación de mecanismos específicos (como el fondo «Ceuta no se rinde», dotado con 4,3 millones de euros) para blindar la economía local frente a imprevistos.

Inversiones y contención del gasto corriente

El plan de inversiones para 2027 se sitúa en 31,84 millones de euros, de los cuales 12,36 millones corresponden a inversiones directas de la propia Ciudad y 19,48 millones se canalizarán a través de transferencias a las sociedades municipales. Desde el área de Hacienda se ha insistido en que, pese al corsé financiero al que se enfrenta la ciudad, se mantendrá el pulso inversor indispensable para evitar la paralización económica de Ceuta y asegurar el empleo local.