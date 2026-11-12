Sin más lazo con la ciudad autónoma que un familiar destinado en ella, Adrián Ruiz Pelayo emprende una marcha a pie desde Gijón hasta Madrid con el propósito de plantar una bandera ceutí ante las Cortes Generales y exigir atención política.

En ocasiones, la solidaridad y la defensa de una causa ciudadana surgen de los lugares más inesperados. Es el caso de Adrián Ruiz Pelayo, un joven que ha decidido dejarlo temporalmente todo para emprender una travesía a pie que une Asturias con la capital de España. Su única vinculación personal con la ciudad autónoma es contar con un primo destinado militarmente en el territorio, pero su motivación va mucho más allá: alzar la voz por Ceuta «cuando se apaga el foco mediático».

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La caminata, que arrancó en Gijón, tiene una meta y una fecha cargadas de profundo simbolismo político: las puertas del Congreso de los Diputados el próximo 27 de noviembre, justo dos días antes de que los ciudadanos estén llamados a las urnas en las elecciones generales.

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Una marcha simbólica frente al olvido institucional

El peregrino ha querido cronometrar su llegada a Madrid de manera milimétrica para coincidir con el tramo final de la campaña electoral y el debate nacional. Con una mochila al hombro, lo mínimo imprescindible para sobrevivir en el camino y una bandera de Ceuta como estandarte, el joven recorre los kilómetros a pie bajo la premisa de que los problemas estructurales de la ciudad no deben caer en el cajón del desinterés una vez que amaina la urgencia informativa.

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Reivindicación directa: «Ahí me voy a plantar con mi bandera de Ceuta, y dormiré o en una tienda de campaña, o en un banco. Pero siempre para reivindicar la cuestión de Ceuta», señala el protagonista sobre su inminente llegada a la Carrera de San Jerónimo.

«Ahí me voy a plantar con mi bandera de Ceuta, y dormiré o en una tienda de campaña, o en un banco. Pero siempre para reivindicar la cuestión de Ceuta», señala el protagonista sobre su inminente llegada a la Carrera de San Jerónimo. Un mensaje de urgencia: Para Ruiz Pelayo, los problemas fronterizos, económicos y sociales que atraviesa la ciudad autónoma requieren soluciones rápidas y de Estado, defendiendo con rotundidad que «si se quiere, se arregla de un día para otro».

La España peninsular y su conexión con el sur

La iniciativa personal de este joven asturiano ha comenzado a calar en las redes sociales y entre los vecinos de los municipios por los que transita su ruta hacia la meseta, convirtiéndose en un altavoz itinerario de la realidad ceutí a cientos de kilómetros de la frontera sur.

Mientras avanza en su trayecto diario —dormitando donde puede y superando etapas con la mirada puesta en el hito del 27 de noviembre—, su gesto recuerda que la soberanía, la seguridad y el porvenir de Ceuta siguen exigiendo atención constante más allá de las crisis puntuales.