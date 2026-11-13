El Gobierno ha firmado un decreto que otorga 60.000 euros a los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) mediante subvenciones de concesión directa. Esta decisión fue tomada el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con una huelga general convocada por ambos sindicatos. El Consejo de Ministros deliberó sobre esta norma el martes 10, y el Boletín Oficial del Estado (BOE) la publicó el jueves 12. Las ayudas se financian con el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y forman parte de un paquete total de 391.400 euros destinado a ocho entidades.

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UGT destinará su parte de la subvención a dos seminarios sobre sindicalismo, derechos humanos y trabajo decente, uno en España y otro en África. Además, se prevé una línea de trabajo para fortalecer la libertad sindical y la negociación colectiva en Ecuador. Por su parte, CCOO utilizará los fondos para financiar un seminario sobre cooperación sindical, acuerdos comerciales y cadenas globales de valor, y otro sobre paz, democracia, Agenda 2030 y sindicalismo.

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Plazos y justificación de las ayudas

El decreto establece que las actividades de UGT podrán realizarse desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de CCOO se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. La norma entra en vigor el 13 de noviembre, y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional tiene dos meses para resolver y notificar las concesiones. El abono se realizará en una sola transferencia anticipada por entidad, pendiente de verificación.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores justifica la concesión directa de estas ayudas por la representatividad de UGT y CCOO y su participación en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. En diciembre de 2025, el Gobierno ya había previsto la misma cuantía para cada sindicato en un decreto de cooperación.

Otras subvenciones y cesiones a sindicatos

El paquete de ayudas de este año también incluye 130.000 euros para la Federación Española de Municipios y Provincias, 100.000 para la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, y 21.400 para la CEOE, entre otras entidades. Además, el Instituto Juan de Mariana publicó un informe el día de la huelga que cifra en 511,6 millones de euros las subvenciones concedidas entre 2022 y 2025 a UGT y CCOO y sus organizaciones vinculadas.

El informe también señala la cesión gratuita de inmuebles de titularidad estatal a los sindicatos. Según datos de 2025, CCOO dispone de 305 pisos y locales, mientras que UGT cuenta con 200. Otro recuento de 2024 menciona 69 edificios completos cedidos a sindicatos y organizaciones empresariales, de los cuales UGT ocupa 32 y CCOO 20. El valor estimado de estos inmuebles, aplicando el precio medio de la vivienda libre, asciende a unos 400 millones de euros.

Por último, el Gobierno asignó 98,23 millones de euros del Plan de Recuperación para mejorar la eficiencia energética en 42 edificios del Patrimonio Sindical Acumulado. El coste ejecutado de estas actuaciones aún está pendiente de verificación.