Retarus, proveedor de soluciones de mensajería basadas en la nube, ha destacado la importancia de revisar la dependencia de un único proveedor tras las recientes caídas de Microsoft 365. Estas interrupciones han puesto de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan las organizaciones que concentran sus comunicaciones en un solo proveedor.

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La empresa señala que es fundamental establecer un plan de continuidad que refuerce tres aspectos clave: la visibilidad sobre el funcionamiento de los servicios, una arquitectura tecnológica que contenga los fallos y un sistema alternativo que opere independientemente de la plataforma principal.

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Martin Hager, Fundador y CEO de Retarus, afirma que incidencias como estas pueden suceder con cualquier proveedor y que su impacto puede ser amplio cuando muchos servicios dependen de una única infraestructura global. El correo electrónico es especialmente susceptible, ya que incluso tras la reanudación de los servicios pueden surgir retrasos en la entrega de mensajes.

Retarus recomienda, entre otras medidas, mejorar la visibilidad operativa y contar con centros de datos autónomos. Estas arquitecturas permiten a los centros asumir la carga individualmente y reducir el riesgo de interrupciones por fallos simultáneos.

Asimismo, es esencial desarrollar un plan de contingencia que incluya un sistema separado de continuidad, garantizando así que las comunicaciones críticas pueden mantenerse en funcionamiento, independientemente de los problemas que puedan surgir en la plataforma principal.