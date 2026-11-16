El Tribunal de Milán ha ordenado este lunes, 16 de noviembre de 2026, que la sucursal italiana de Revolut quede bajo administración judicial durante un año. La decisión responde a que la entidad presenta deficiencias considerables en sus mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y ha facilitado, según el auto, operaciones ligadas a clanes mafiosos. Se le reprocha haber sido “fuertemente permeable a sujetos relacionados con contextos mafiosos o condenados por graves delitos”.

Las investigaciones de la Guardia di Finanza han detectado hasta un millón de posibles violaciones normativas en las que Revolut aparece implicado por negligencia, con operaciones de transferencia, ocultación o distracción de capitales por alrededor de 76,5 millones de euros. Se señalan prácticas como identificaciones de clientes inapropiadas, falta de controles sobre antecedentes penales, apertura de cuentas poco antes de secuestros judiciales y vaciados frecuentes de cuentas hacia otros países.

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Pese a ello, la medida judicial no afecta al funcionamiento ordinario de la entidad, ni a las cuentas de sus seis millones de clientes en Italia. Revolut Bank UAB, con licencia bancaria lituana y operativa en Italia, continuará prestando servicios habituales mientras los administradores judiciales supervisan las áreas con deficiencias. Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Situación de Revolut en Italia antes de la intervención

En octubre de 2026, Revolut superó los seis millones de clientes en Italia, convirtiéndose en la tercera entidad por número de usuarios, solo detrás de los bancos tradicionales más grandes. Además, mantiene más de 62.000 clientes empresariales y depósitos de clientes que suman más de 1.200 millones de euros en la plataforma italiana. Estos datos revelan la rápida expansión de la fintech en el país, impulsada en parte por la adopción del IBAN nacional y la consolidación de su sucursal italiana, inscrita en el registro de bancos de Italia.

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Revolut fue fundada en 2015 y opera globalmente, con más de 80 millones de clientes en todo el mundo. En Europa sus licencias provienen de la autoridad bancaria lituana y de supervisión del Banco Central Europeo.

Esta no es la primera vez que Revolut enfrenta sanciones en Italia: en abril de 2026 fue multada con más de 11 millones de euros por prácticas comerciales consideradas desleales, entre ellas publicidad engañosa en servicios de inversión y confusión sobre costes.

Con este contexto, la medida de administración judicial dictada por el Tribunal de Milán está contemplada por el artículo 34 del Código Antimafia italiano, que permite intervenciones preventivas cuando existen indicios de que una entidad económica puede facilitar actividades delictivas graves como el blanqueo de capitales, delitos fiscales, extorsión, usura o fraudes al Estado.

Requisitos legales y repercusiones de la medida judicial

La administración judicial impuesta a Revolut exige la designación de administradores cuya función es verificar y reforzar toda la cadena de control interno, sin afectar al servicio regular de los clientes. No se trata de una sanción penal directa, ni de retirar la licencia bancaria, sino de una medida preventiva destinada a corregir fallos estructurales.

El Decreto legislativo n.º 231 de 2007 y las normas italianas de 2011 en materia de antiriciclaggio (anteriores conformes con la regulación europea), requieren que entidades financieras establezcan adecuadas verificaciones de clientes, comunicación de operaciones sospechosas y conservación de información pertinente. Los investigadores sostienen que en Revolut hubo fallos sistemáticos en estas obligaciones.

Revolut por su parte ha manifestado que «colaborará plenamente con las autoridades italianas» y ha reiterado que toma «muy en serio» sus obligaciones normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Asimismo, afirma que invierte de forma continua en fortalecer sus sistemas automatizados, supervisión de transacciones y equipos especializados.