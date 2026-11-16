El Gobierno de España aprobará mañana martes en el Consejo de Ministros un aumento del 5,3% en el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2027. Esta medida elevará el SMI a 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 18.004 euros brutos anuales. La referencia diaria se establecerá en 42,87 euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó esta decisión en declaraciones a La Sexta, destacando que la subida no tributará en el IRPF, gracias a un aumento en la deducción por obtención de rendimientos del trabajo, que pasará a ser de 1.033,66 euros desde los 590,89 euros vigentes en 2026.

Lee tambien: El Gobierno de Ceuta aprueba ayudas de 658.739 euros

Yolanda Díaz ha defendido esta medida como la «mejor herramienta para reducir la pobreza laboral» y ha instado a que se eleven los salarios en los convenios colectivos. Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que advierte sobre las dificultades que enfrentarán las empresas para asumir este incremento.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Reacciones de la patronal y el impacto en las empresas

La CEOE ha expresado su preocupación por la capacidad de las empresas para absorber el aumento del SMI, especialmente en un contexto de incremento de costes atribuido al conflicto en Oriente Medio. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que el Gobierno no ha considerado el encarecimiento acumulado de las cotizaciones empresariales ni la falta de deflactación de la tarifa del IRPF, lo que, según él, ha restado «del orden de 17.000 millones de euros» a los trabajadores.

Lee tambien: Hacienda aprueba prorrogar el sistema de módulos para autónomos en 2027 manteniendo los mismos umbrales de facturación

Garamendi ha enfatizado la necesidad de atender la realidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, afirmando que «nadie piensa en las empresas de este país». Ha puesto como ejemplo a las panaderías, tiendas y bares, que representan la mayoría de las empresas que deben afrontar el pago del SMI.

Impacto en el empleo y medidas de ajuste

Según la patronal, la subida del SMI obligará a las empresas a ajustar sus cuentas. Un 45% de las pymes ha reducido sus márgenes comerciales, mientras que un 33% ha aumentado sus precios. En cuanto al empleo, un 24% de las empresas ha frenado o congelado contrataciones, un 15% ha asumido directamente el sobrecoste salarial y un 12% ha realizado despidos debido al incremento.

En respuesta a la subida del SMI, algunas pymes han optado por mejorar la productividad (10%) o reducir las remuneraciones más elevadas (5%).

Estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la deducción del IRPF subirá a 1.033 euros para que el SMI siga sin tributar. Gestha calcula que el coste acumulado de esta medida alcanzará los 1.100 millones de euros. Los técnicos advierten que si se mantiene la estructura actual para evitar el error de salto, la deducción se reducirá progresivamente para sueldos superiores, agotándose en salarios por encima de 23.172 euros. De ser así, el coste para el tesoro público rondaría los 1.100 millones, unos 700 millones más que en 2026.