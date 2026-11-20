A partir de enero de 2027, los militares españoles verán un incremento en sus salarios del 4,5%, según ha anunciado el gobierno. Este aumento se aplicará sobre el conjunto de las retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2026 y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027.

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Además, se ha previsto un pago adicional del 0,5% retroactivo desde enero de 2026. Este pago se realizará durante el primer trimestre de 2027, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación de 2026 superó el 1,5%.

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Detalles del aumento salarial

El aumento del 4,5% no se limita al sueldo base, sino que se aplica al conjunto de retribuciones, incluyendo escala, empleo, antigüedad, destino, complementos específicos y productividad. Por ejemplo, un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del grupo C1 podría recibir unos 127 euros más al mes, lo que equivale a 1.774 euros brutos al año. Un guardia civil del mismo grupo podría ver un incremento de 136 euros al mes, o 1.908 euros al año.

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Las cifras exactas del aumento varían en función del puesto y la categoría. Por ejemplo, un comandante o capitán de corbeta tendría un salario de 38.577 euros, mientras que un teniente coronel o capitán de fragata recibiría 40.592 euros. Un general de brigada o contralmirante vería su salario en 47.757 euros, y un general de división o vicealmirante en 52.797 euros. Los generales del Ejército, almirantes generales o generales del Aire tendrían un salario de 62.576 euros.

Implementación y condiciones del aumento

El aumento del 4,5% tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2027 y se reflejará en la nómina de enero de 2027 para el personal de la Administración General del Estado, incluido el personal militar. El 0,5% adicional, correspondiente a 2026, se abonará retroactivamente durante el primer trimestre de 2027, una vez que el INE publique el dato definitivo del Índice de Precios al Consumo (IPC).