Durante un acto público del Partido Popular en Ceuta, Rafael Martínez-Peñalver, candidato al Congreso, ofreció un emotivo discurso sobre el significado de Ceuta para los caballas. Lo acompañaron Isabel Díaz Ayuso y Juan Jesús Vivas.

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Martínez-Peñalver destacó la historia, dignidad y sentimiento de pertenencia a España de Ceuta, describiéndola como «una tierra que no necesita ser grande para tener grandeza». Sus palabras buscaron inspirar orgullo y amor por la ciudad.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.