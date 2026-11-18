El candidato al Senado del Partido Popular de Ceuta, Abdelhakim Abdeselam, ha anunciado un compromiso firme para que los pacientes renales hospitalizados en Ceuta reciban tratamientos de diálisis en el Hospital Universitario, eliminando la necesidad de trasladarlos a un centro externo.

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Esta medida responde a una reivindicación histórica de ALCER Ceuta y busca garantizar una atención digna y de calidad para los pacientes ingresados, muchos de los cuales se encuentran en situaciones delicadas.

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