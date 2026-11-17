Vox Ceuta ha visitado hoy el Paseo del Revellín para dar a conocer su programa político. Durante el encuentro, los representantes del partido han estado dialogando con los ciudadanos sobre sus propuestas.

Lee tambien: VOX Ceuta instala mesa informativa y reparte programas

En esta jornada, han destacado el concepto de «Sentido Común» como parte integral de su mensaje, invitando a los ceutíes a votar por su candidatura.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Presentación del libro «Gaza y el destino del mundo»