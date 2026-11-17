El Partido Popular de Ceuta está llevando a cabo una campaña electoral centrada en el contacto directo con los ciudadanos. Encabezados por Rafael Martínez Peñalver, los miembros del partido recorren las calles de Ceuta para escuchar de primera mano las preocupaciones y necesidades de los ceutíes.

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El objetivo del partido es no solo compartir propuestas para el futuro de la ciudad, sino también atender las inquietudes de los vecinos, trabajando para ofrecerles respuestas. Esta iniciativa busca ser una campaña cercana y comprometida, construyendo junto a los ciudadanos el futuro que Ceuta merece.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.