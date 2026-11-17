El Partido Popular de Ceuta ha mantenido una reunión en su sede con representantes del sector empresarial portuario. Durante el encuentro, los candidatos al Congreso y al Senado, Rafael Martínez Peñalver, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, escucharon las principales preocupaciones del sector.

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El partido se comprometió a reducir trabas burocráticas, facilitar la relación entre empresas y Administración, e impulsar inversiones para modernizar las infraestructuras portuarias. El objetivo es mejorar la competitividad del Puerto de Ceuta, un motor esencial de la economía local.

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