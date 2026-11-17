Eduardo Inda y su blog, OK Diario, han otorgado a Juan Vivas el premio Inconformista 2026.

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Desde MDyC Ceuta critican esta decisión, calificando el premio como una muestra de incoherencia. Señalan que aceptar tal reconocimiento de un medio que, según ellos, lanza mensajes que dividen a la sociedad ceutí, es contradictorio.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.